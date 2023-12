Inchiesta Clean: "Mafia da estirpare"

"Da sostenitori delle forze dell’ordine, questo è un momento molto triste per la nostra città". A dirlo è il neonato comitato Vallone Bivio Vela, che ha saputo dai giornali di alcuni esponenti delle forze armate iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta Clean o soggetti a perquisizione. "Il cancro della mafia è ben radicato nella nostra città e va estirpato subito prima che le radici si infoltiscano ancora di più. Confidiamo nel lavoro del neo sostituto procuratore Stefano Civardi in qualità di nuovo procuratore aggiunto del tribunale di Pavia e componente della Direzione distrettuale antimafia di Milano" aggiunge il gruppo nato da un’unione spontanea di ragazzi del quartiere, per dar voce alle tematiche che li riguardano da vicino: sicurezza, benessere, ambiente, riduzione degli sprechi. Non solo, l’idea è di costituirsi parte civile per i danni causati dall’inquinamento.