Sant’Alessio con Vialone (Pavia), 25 luglio 2020 – Un incendio di vaste proporzioni ha quasi completamente distrutto un maneggio, in via Lardirago a Sant’Alessio con Vialone. Non sono rimaste ferite persone e in un primo momento pareva che anche tutti i cavalli fossero stati messi in salvo, spostati per tempo dai responsabili del maneggio appena si erano accorti delle fiamme. Nel corso delle operazioni di spegnimento, invece, gli stessi vigili del fuoco hanno trovato i corpi di 11 cavalli morti. E anche i danni provocati alla struttura sono stati ingenti, anche se potranno essere quantificati solo in un secondo momento.

Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio, probabilmente per autocombustione, dopo una giornata che a Pavia ha fatto registrate la temperatura massima oltre i 31 gradi. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, 2 autobotti da Pavia e altre 2 da Robbio e da Sant’Angelo Lodigiano. I pompieri sono rimasti a lungo impegnati, prima per spegnere il fuoco e poi per smassare le rotoballe, per evitare che nuovi focolai potessero riattivarsi anche dopo ore. Sul posto anche carabinieri e polizia.