Il territorio provinciale si prepara per accogliere i milanesi in fuga

Coniugare lavoro e tempo libero, “Business & Leisure“ per usare la parola d’ordine “Bleisure“ commutata dal settore turistico. È la strada indicata dal progetto Dimore e Borghi dei tre Gal (Gruppi azione locale) Lomellina, Oltrepò Pavese e Terre del Po, nell’incontro conclusivo “Vivere il borgo: comprendere, ripensare, valorizzare“ che si è tenuto ieri a Zavattarello. Dopo la presentazione, lo scorso novembre a Milano, dell’indagine sulla percezione delle aree rurali delle province di Pavia, Mantova e Cremona da parte dei residenti dell’area metropolitana milanese, realizzata da The European House - Ambrosetti, che aveva registrato una volontà di fuga dalla città già imminente per il 15% dei milanesi e possibilità per un prossimo futuro per oltre il 50%, il passo successivo è quello di rendere i territori rurali attraenti e ‘convenienti’ dal punto di vista insediativo per poter davvero accogliere chi cerca una nuova dimensione di vita più equilibrata in un’ottica di benessere, ambiente a attività professionale.

"Le aree interne di questi tre territori – conferma Luca Sormani, direttore del Gal Lomellina – hanno davvero grandi potenzialità, in molti casi inespressa o sottovalutata. Questo progetto ha permesso di mettere a fattore comune idee, risorse e visioni per valorizzare al meglio, insieme, Lomellina, Oltrepò Pavese e Terre del Po". "Grazie alla spinta propulsiva dei Gal coinvolti e all’ampio partenariato che sono stati in grado di realizzare – spiega la nota conclusiva di Dimore e Borghi – si concretizza un “patto territoriale“ tra istituzioni, imprese, amministrazioni e cittadini per aumentare l’interesse verso questi territori in chiave residenziale a lungo termine". S.Z.