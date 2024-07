Il filantropo americano: "Premiata l’empatia"

Tanti lo dicono, ma c’è chi decide di farlo. Grazie a un accordo eccezionale: per la prima volta un grande filantropo americano, Donato Tramuto, decide di sostenere con un cospicuo finanziamento un ente italiano, il Collegio Ghislieri, a riprova dell’eccezionalità della nostra istituzione e di Pavia in generale. "Questo traguardo – commenta con soddisfazione il rettore Alessandro Maranesi – si è concretizzato grazie all’impegno della nostra Associazione Alunni e, in particolare, dell’avvocato Silvia Vinci". L’intesa prevede l’istituzione della borsa di studio “TramutoPorter Compassionate Leadership“ che da quest’anno permetterà a un alunno, indicato dal Collegio fondato da San Pio V nel 1567, di studiare e alloggiare gratuitamente al Ghislieri.

Ma c’è di più: la borsa di studio sarà perpetua e, alla scomparsa dei benefattori, verrà erogata ogni anno attraverso un apposito fondo. "Attraverso la TramutoPorter Foundation – illustra Donato Tramuto, ex ceo di Tivity Health e attivista per la salute globale – vogliamo invitare i giovani a prodigarsi perché il mondo possa diventare più compassionevole e gentile. Crediamo che questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso una partnership d’intenti con i college delle diverse nazioni. In Italia abbiamo scelto il Collegio Ghislieri perché ha gli stessi valori in cui crediamo e il suo incrollabile impegno per realizzare un mondo più compassionevole si è evidenziato anche nel corso delle nostre molteplici visite".

Noto in tutto il mondo per l’impegno verso il cambiamento sociale e il miglioramento delle pratiche di leadership, Tramuto ha fondato e presiede la TramutoPorter Foundation e Health eVillages, che si occupa di promozione del diritto all’istruzione e all’assistenza sanitaria e di sostegno ai diritti umani. È vicepresidente e membro del consiglio della Fondazione Robert Kennedy Italia.

Nel suo libro “Leadership compassionevole“ presentato a febbraio a Pavia Tramuto illustra come compassione ed empatia rappresentino elementi chiave per uno stile direzionale al passo coi tempi, che tenga conto delle nuove sensibilità e valori che stanno emergendo nel mondo del lavoro soprattutto dopo la pandemia.