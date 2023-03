Il canile-rifugio sfrattato dai proprietari cerca una nuova casa

Hanno bisogno di una nuova casa i 120 ospiti della Rocca degli Angeli, il canile-rifugio che accoglie animali vittime

di maltrattamenti o provenienti da sequestri. I proprietari dell’area hanno deciso di non rinnovare il contratto d’affitto all’associazione che dal 2012 accoglie gli amici a 4 zampe. "Dobbiamo trovare una nuova soluzione – dice Antonella Dalla Valle, titolare della struttura, che l’8 marzo è stata premiata dal Lions Club Stradella Broni Montalino come Donna dell’Oltrepo per sensibilizzare le persone e le istituzioni

sul momento che la Rocca degli Angeli sta vivendo – anche se è difficile. Abbiamo 120 cani in attesa dell’adozione in famiglia e le norme sono molto precise". Il canile è l’unico dell’Oltrepo orientale, se venisse a mancare il rifiugio mancherebbe un importante punto di riferimento.

M.M.