Guida ai limiti del coma etilico. Via la patente

Aveva nel sangue alcol quasi 5 volte più del consentito ed era sotto l’effetto di droga. In queste condizioni un italiano di 38 anni, la notte del 23 novembre, mentre era sull’auto che qualcuno gli aveva prestato, ha perso il controllo della vettura in centro, ha attraversato la strada e finito la corsa contro una macchina in sosta. Il conducente era in condizioni così devastate da non riuscire a scendere dalla sua vettura, seppur non avesse riportato alcuna ferita. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza. Dal prelievo del sangue effettuato è arrivato il responso: guidava sotto l’effetto di stupefacenti e con 2.30 g/l di alcol nel sangue, al limite del coma etilico. Patente sospesa e denuncia: subirà un processo.