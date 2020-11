Un furgone ha preso fuoco ieri mattina proprio mentre si trovava sotto le pensiline del casello di Gropello che immette sull’autostrada Milano-Genova in prossimità della colonnina per il ritiro dei tagliandi. Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso ed è scattato l’allarme ai vigili del fuoco che, da Pavia, sono arrivati con un’autopompa serbatoio e un’autobotte-pompa.

Subito sono state avviate le operazioni di spegnimento per evitare che le fiamme, che avevano ormai completamente avvolto il furgone, andato distrutto, potessero raggiungere la struttura sovrastante che già stavano lambendo, operazione avvenuta con successo. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni alla struttura; quel che è rimasto del furgone è stato successivamente rimosso consentendo ai mezzi in transito di usufruire in sicurezza del casello.