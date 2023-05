Cervesina, un gregge di 1.500 pecore salvato in barca dalla piena del Po

Cervesina (Pavia) – Un gregge di quasi 1.500 pecore bloccato dalla piena del Po, salvato dai vigili del fuoco. Nel pomeriggio di sabato, il livello del fiume cresciuto velocemente ha rischiato di avere gravi conseguenze per il gregge, rimasto intrappolato su un isolotto che si è formato per l’acqua che ha separato il lembo di terra dalla sponda. Per localizzare il gregge, poi individuato a Cervesina, è intervenuto anche un elicottero dal Nucleo di Malpensa.

"Una squadra dei vigili del fuoco di Voghera – spiegano dal Comando provinciale di Pavia dei vigili del fuoco – con una squadra Saf fluviale di Pavia dotata di imbarcazioni hanno effettuato il recupero degli animali in pericolo". Le precipitazioni dei giorni scorsi, abbondanti specialmente in Piemonte, hanno infatti portato il Po a superare il metro sopra lo zero idrometrico (+0,50 metri il livello registrato alle 12 di ieri dall’idrometro Aipo al ponte della Becca), crescendo di oltre 2 metri e mezzo nell’arco di 24 ore (alle 12 di sabato lo stesso idrometro registrava il livello del fiume a -2,17 metri), comunque ancora ben lontano dal +3,5 del livello di attenzione e dal +5,5 del livello di allarme.