Gravellona Lomellina, smurate due casseforti: rubati gioielli e armi

Gravellona Lomellina (Pavia), 20 luglio 2023 - I ladri hanno letteralmente sradicato dal muro due casseforti, una con gioielli e l'altra con armi. Il furto è stato messo a segno nella mattinata di ieri, mercoledì 19 luglio, in un'abitazione in via Circonvallazione a Gravellona Lomellina.

Approfittando della momentanea assenza di persone in casa, i malviventi hanno forzato prima il cancello e poi una porta finestra per introdursi nell'abitazione. Probabilmente dal cancello sono entrati nel cortile con un mezzo, forse un furgone, sul quale hanno caricato le due casseforti, portate via integralmente dopo essere state smurate, senza aprirle sul posto.

I ladri avrebbero infatti agito in fretta, mettendo a segno il colpo in mezz'ora circa, tra le 8 e le 8.30. In una cassaforte erano contenuti gioielli vari, per un valore non quantificato. Nell'altra una carabina, una pistola e le munizioni per entrambe le armi, tutte regolarmente detenute.

La vittima del furto ha scoperto l'accaduto al suo rientro in casa, in mattinata, e ha chiamato subito i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano

. I militari hanno avviato indagini, senza però poter contare su immagini di impianto di videosorveglianza, di cui l'abitazione non è dotata, come pure di sistema antifurto, forse proprio per questo individuata come obiettivo dai ladri.