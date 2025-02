Gravellona Lomellina, incidente tra auto sulla provinciale 192: due morti

Gravellona Lomellina (Pavia), 15 febbraio 2025 – Sono un uomo di 29 anni di origine straniera ed una donna di 52 anni residente a Cassolnovo le vittime del tremendo incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la provinciale 192 che collega i Comuni di Cassolnovo e Gravellona.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri; di certo c’è che l’impatto tra i due mezzi è stato frontale e violentissimo. Il ventinovenne di nazionalità marocchina è morto sul colpo; per la donna è stato attivato l’elisoccorso di Como il cui intervento si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Vigevano e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza quello che restava delle auto e la strada.

La provinciale 192 è tristemente nota per essere stata teatro di altri incidenti dall’esito estremo. Il tratto in questione, pochi chilometri appena, scorre quasi rettilineo e, pur non essendo la carreggiata, che scorre qualche metro sopra il livello dei campi circostanti, particolarmente ampia, è più pericolo di quanto non venga percepito.