Grande festa in due città. Oltrepò promosso in D: "Ci abbiamo creduto"

Fine settimana di festa per il mondo calcistico pavese che ha visto due importanti club del territorio promossi nelle categorie superiori. L’Oltrepò con il pareggio a reti bianche ottenuto sabato nell’anticipo giocato contro i cugini del Casteggio ha vinto il campionato di Eccellenza girone A dopo uno straordinario girone di ritorno dove la squadra è stata capace di conquistare 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta arrivando a un totale di 67 punti a due giornate dal termine.

Artefice principale di questo successo il giovane tecnico Paolo Barbieri che subentrato a ottobre all’esonerato Mastrolonardo ha trasformato la squadra facendo rendere tutti al massimo praticando anche un calcio di ottimo livello. Una vittoria cercata, programmata da una dirigenza competente che in queste due stagioni ha fatto benissimo disputando i play off lo scorso anno e appunto sabato 20 aprile è approdata nel campionato nazionale di serie D. Un progetto importante partito nel giugno 2022 con il passaggio del titolo sportivo del Varzi e la nuova successiva denominazione in Oltrepò con sede e campo di gioco a Broni. Una squadra costruita in maniera perfetta da patron Fabrizio Catenacci che in questa strepitosa stagione non ha fatto mancare niente ai giocatori. Tra i giocatori che hanno fatto la differenza in questa annata la coppia centrale di difesa Gabrielli e Lorusso, il portiere Guerci, i centrocampisti Alvitrez e Modotti, oltre all’attaccante ex Sant’Angelo Vaglio alla sua terza promozione consecutiva così come gli ex Vogherese Andrini e Franchini che in questa stagione hanno bissato il successo ottenuto lo scorso anno in maglia rossonera. Tutti comunque hanno dimostrato di essere giocatori importanti contribuendo al salto di categoria. Dopo i giusti festeggiamenti di questi giorni si dovrà cominciare a programmare la prossima stagione per essere competitivi anche in D. "Mi complimento con tutti i dirigenti e giocatori per questa straordinaria vittoria del campionato – ha dichiarato ieri il sindaco di Broni Antonio Riviezzi – abbiamo creduto fin da subito in questo progetto calcistico e quello che è successo sabato a Casteggio con la matematica promozione in serie D ci ha dato ragione".

"Siamo contenti come amministrazione comunale anche perchè la società oltre la prima squadra ha anche un ricco settore giovanile con ben 300 bambini bronesi e del territorio e questo è bellissimo – ha aggiunto –. Abbiamo una struttura sportiva adeguata e in questa stagione in occasione delle partite casalinghe il nostro stadio è sempre stato pieno di tifosi che si sono avvicinati all’Oltrepò. Per la città di Broni è stupendo pensare che nella prossima stagione nell’élite del calcio dilettantistico italiano giocheremo contro squadre di grande blasone. Nelle prossime settimane insieme alla società organizzeremo una festa per celebrare questa grande vittoria" ha concluso il primo cittadino.

Nel fine settimana appena passato ha festeggiato anche il Vigevano che ha vinto matematicamente il campionato di Prima categoria dopo una stagione di alto livello. La squadra ducale costruita per vincere ha mantenuto le attese estive dominando il girone I dove ha collezionato 65 punti con 19 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Artefice di questo trionfo mister Norberto Castellazzi che ha saputo dare alla squadra una perfetta organizzazione di gioco abbinata a una grande condizione atletica che ha permesso di ottenere tanti punti. Una vittoria che porta la Vigevano calcistica in Promozione, un torneo più consono al blasone di questo club che punta a tornare nelle prossime stagioni in campionati più prestigiosi. "Complimenti al Vigevano calcio per la vittoria del campionato, con un finale di stagione al cardipalma e quindi ancor più meritato" ha commentato il sindaco ducale Andrea Ceffa.