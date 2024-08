“Gli sdraiati“ aiutano i giovani a finire gli studi

Nel 2024 il tasso di dispersione scolastica in Italia è stato del 10,5%, in calo rispetto al passato quando superava addirittura il 25% ma è ancora elevato, soprattutto al sud e tra gli studenti di cittadinanza non italiana nati all’estero. Per contrastare il fenomeno, dal 2017 l’associazione di promozione sociale pavese “Gli sdraiati” aiuta decine di studenti a terminare gli anni scolastici. Ad oggi, sono un centinaio i ragazzi tra i 14 e i 16 anni sostenuti con una percentuale di successo del 100%: tutti gli adolescenti, infatti, hanno terminato l’anno e si sono reinseriti nel sistema formativo canonico, proseguendo così gli studi. Nel prossimo anno scolastico 12 ragazzi che hanno abbandonato la scuola o a forte rischio dropout scolastico saranno aiutati nel conseguire la licenza media, grazie a psicologi, educatori ed al gruppo di professori, di tutte le materie, che collaborano ormai da anni con “Gli sdraiati”, e compongono un vero e proprio consiglio di classe. "Il nostro obiettivo non è solo quello di aiutare sempre più adolescenti nella lotta alla dispersione scolastica, ma vorremmo anche sensibilizzare quante più persone possibili, dai singoli cittadini alle imprese profit, con le quali avremmo piacere a collaborare sempre di più - spiega Luca Dinatale, presidente e fondatore dell’associazione -. È responsabilità comune curarsi del loro percorso, aiutarli significa infatti permettergli di occupare un posto nella società". Gli Sdraiati, da anni a Pavia, curano i doposcuola nelle scuole medie di Pavia, oltre a offrire supporto scolastico individualizzato a studenti di tutte le età. Propongono laboratori individuali e di gruppo per stimolare creatività e socialità tra gli adolescenti. M.M.