Gente di facili costumi al Carbonetti con Flavio Insinna

Il noto conduttore tv Flavio Insinna domani sera porterà al teatro Carbonetti "Gente di facili costumi" di Nino Marino e Nino Manfredi. Protagonisti dello spettacolo in scena alle 21 sono Anna (Giulia Fumo), nome d’arte sul lavoro "Principessa", una prostituta che sogna di diventare "giostraia", che rincasa tardi la notte, disordinata e rumorosa che disturba Ugo (Flavio Insinna) l’inquilino del piano di sotto, un intellettuale che vivacchia scrivendo per la tv e per il cinema, che sogna di fare un film d’arte e avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità per concentrarsi. Ugo, però, non riesce a dormire né a lavorare a causa di Anna.