Garlasco, 20enne picchiato e portato in ospedale per le ferite al volto

Garlasco (Pavia), 2 giugno 2024 - Un altro ragazzo soccorso nella notte a Garlasco. Erano circa le 3 e mezza di oggi, domenica 2 giugno, quando ambulanza e carabinieri sono intervenuti sulla circonvallazione di Garlasco, via Leonardo da Vinci, per un 20enne con lievi contusioni al volto: il mezzo di soccorso della Croce Garlaschese lo ha trasportato, in codice verde, al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Vigevano. Per le lesioni personali lievi, i carabinieri attendono l'eventuale querela di parte per far scattare gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il giovane sarebbe stato allontanato da un locale, ma non sono ancora chiare le circostanze nelle quali ha riportato le ferite al volto, per fortuna comunque non particolarmente gravi. Sta di fatto che nella "Las Vegas della Lomellina", così rinomata ormai da decenni per la vivace vita notturna, già lo scorso fine settimana altri due giovani erano rimasti lievemente contusi in due diverse discussioni sfociate in liti, avvenute quasi in contemporanea verso le 4 della notte tra sabato e domenica, pare iniziate in un locale e poi concluse con le botte in strada, senza contare anche altri precedenti nei mesi scorsi, in diverse vie non troppo lontane dalla Circonvallazione, sempre con coinvolti giovanissimi, in qualche caso ancora minorenni.