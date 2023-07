Gambolò, la denuncia: “Uffici della polizia locale irraggiungibili ai disabili”

Gambolò, 4 luglio 2023 – Impossibile per le persone con disabilità riuscire a raggiungere gli uffici al primo piano del Comune, che è ospitato in un castello medievale. La segnalazione è dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili che ha scritto al sindaco Antonio Costantino e alla consigliera Elena Nai per far notare una situazione che perdura da marzo.

“Ho incaricato il responsabile del comitato scientifico regionale Anmic Lombardia Paolo Colli di recarsi in loco per stilare una relazione tecnica – ha detto il presidente regionale Angelo Achilli – e abbiamo verificato l’inaccessibilità degli uffici. Le persone con disabilità residenti nel comune di Gambolò che devono recarsi preso gli uffici della polizia locale sono costrette ad essere ricevute all’esterno nelle giornate fredde come sotto il sole cocente. In alternativa può pure accadere che un agente accetti di portare il disabile fino al piano rischiando di farlo cadere. Eppure nel cortile ci sono due posteggi per disabili a norma, il percorso per entrare nel cortile del castello però risulta gravemente sconnesso e pavimentato con acciottolato e lastre di pietra ormai completamente sconnesse. Di conseguenza anche una persona non vedente o chi usa una stampella o un bastone sarebbe in difficoltà, non soltanto chi si muove su una sedia con ruote”.

Per risolvere la situazione si doveva mettere un ascensore, ma non accadrà in tempi brevi. “Anche nel caso in cui venisse installato un ascensore – conclude Achilli – bisognerebbe fare dei lavori all’interno perché gli uffici non risulterebbero comunque accessibili e il bancone non sarebbe all’altezza di chi si sposta su una carrozzina”.