Gambolò aumenta la Tari: "Salvate le fasce deboli"

La tariffa per la raccolta dei rifiuti lieviterà dell’1,65 per cento Lo ha deciso l’Amministrazione comunale gambolese per l’anno in corso. Una scelta che non manca di sollevare polemiche. "Una manovra che non ci può trovare d’accordo – commenta il consigliere di Fratelli d’Italia, Elena Nai – perché legata alla mancanza di rispetto dell’ambiente e in particolare all’abbandono dei rifiuti per cuui a pagare è l’intera comunità. Presenterò una mozione per chiedere di stipulare una convenzione con le Guardie ecologiche volontarie, che stanno lavorando molto bene". Il sindaco Antonio Costantino ha spiegato l’intento dell’Esecutivo.

"L’obiettivo è stato intervenire limitando gli aumenti per le famiglie numerose e i single. Insomma si è fatto il possibile per salvaguardare le fasce più deboli della popolazione. È opportuno tenere presente – chiude il primo cittadino – che c’è stato il rischio concreto di aumenti fino al 13-14 per cento". Come sempre il pagamento potrà essere effettuato in tre rate con scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre oppure in una rata unica con scadenza il 30 settembre.

U.Z.