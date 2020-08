Vigevano, 13 agosto 2020 – Gli agenti della squadra Volante del commissariato di Vigevano li hanno sorpresi in una zona periferica della città mentre, nascosti in un giardinetto pubblico, stavano rovistando in una borsetta.

I due, entrambi tunisini di 26 e 31 anni, senza fissa dimora, a quel punto hanno tentato la fuga prendendo direzioni diverse. Uno è stato bloccato subito mentre il complice è riuscito a fuggire ma è stato intercettato poco dopo dai carabinieri. La borsetta, hanno appurato gli agenti del vice-questore Rossana Bozzi, era stata sottratta poco prima dall'abitazione di una donna di 58 anni, che l'aveva lasciata sulla scrivania del suo studio. I due extracomunitari sono stati denunciati a piede libero per furto in abitazione in concorso.