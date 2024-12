Tre furti in contemporanea: ladri in azione a Pieve Porto Morone, San Damiano al Colle e Mortara

Pavia, 1 dicembre 2024 - Diverse batterie di ladri hanno colpito quasi in contemporanea in tre diverse zone della provincia. Nel pomeriggio di ieri, sabato 30 novembre, sono infatti state prese di mira tre abitazioni, tutte case indipendenti, sempre approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

A Pieve Porto Morone, in via Case Basse, i malviventi sono entrati forzando la finestra di una camera da letto. Erano anche attrezzati con un flessibile, con cui hanno tagliato la cassaforte, che però era vuota. E si sono così dovuti accontentare di portare via solo alcuni oggetti di bigiotteria trovati nei cassetti, per un valore scarso, certo inferiore ai danni provocati nell'abitazione. Quando i padroni di casa sono rientrati hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella.

Quasi in contemporanea, i militari della stessa Compagnia stradellina, con personale della Stazione di Santa Maria della Versa, sono invece stati chiamati a San Damiano al Colle, per un altro furto messo a segno in via Oliva. Anche in questo caso i malviventi sono entrati da una finestra e hanno messo a soqquadro tutte le stanze in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, senza trovare né ori né contanti, ma portando via due pellicce, per un valore del bottino non quantificato ma di una certa rilevanza. Hanno invece rubato circa 300 in contanti i ladri entrati in un'abitazione in via Sant'Espedito a Mortara, dopo aver forzato sia il cancelletto della recinzione esterna che la porta d'ingresso principale.