Fuga di gas in cantiere. Operaio ustionato. Evacuata una scuola

Preoccupazione ieri mattina per una fuga di gas che ha interessato il cantiere nelle immediate vicinanze della scuola per l’infanzia di via Santa Maria. Poco prima di mezzogiorno una fiammata ha raggiunto alle mani un operaio di 62 anni che stava lavorando nel punto della fuga di gas, e danneggiato una parte della recinzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e, a scopo precauzionale, hanno disposto l’evacuazione della scuola, durata comunque solo pochi minuti. L’operaio, soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale per occuparsi dei rilievi.