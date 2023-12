Forzano le finestre ed entrano nelle abitazioni. Tutto a soqquadro e spariscono i preziosi

I ladri hanno lasciato l’appartamento così devastato che nel totale disordine i padroni di casa non hanno neppure saputo indicare ai carabinieri se e cosa fosse stato rubato, riservandosi di integrare successivamente la denuncia. I militari della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, sono stati chiamati domenica in via Kennedy a Cassolnovo, dove i proprietari, rientrati a casa dopo una breve assenza nel pomeriggio, hanno trovato forzata la porta finestra del balcone, al piano rialzato. Sempre domenica pomeriggio, nell’arco di solo un’ora, tra le 14 e le 15, altri ladri sono entrati in un’abitazione in viale Fratelli Cervi a Stradella, forzando una porta finestra e portando via due orologi e alcuni gioielli d’oro, per un valore che deve essere ancora quantificato. S.Z.