Fibra ottica in provincia. Il piano per 50mila abitazioni

"In provincia di Pavia saranno investite risorse pari a 29,4 milioni per 161 Comuni". L’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ieri ha fatto il punto sulla connettività con il presidente della Provincia Giovanni Palli, il consigliere delegato Filippo Droschi, la dirigente Elisabetta Pozzi e i rappresentanti di Open Fiber, operatore che si è aggiudicato la gara per le aree bianche in Lombardia sul progetto Banda ultra larga. Il piano industriale di Open Fiber prevede la costruzione di un’infrastruttura in fibra ottica nelle aree bianche, zone rurali e periferiche in cui gli operatori non hanno dichiarato interesse a intervenire, e in aree grigie, nell’ambito del Piano Italia 1 Giga. Dei 189 comuni pavesi, 161 rientrano nelle aree bianche e in 82 i lavori sono conclusi (51%). Dei 79 comuni mancanti, 33 sono in fase di definizione della progettazione esecutiva, gli altri 46 hanno i cantieri aperti. Nelle aree grigie rientrano 129 comuni nei quali arriverà la fibra ottica con un investimento di 22,2 milioni di euro attraverso i fondi del Pnrr. Il piano porterà la fibra ottica a 48.492 abitazioni. M.M.