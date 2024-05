Falsa fuga di gas, anziani derubati a Vigevano: truffatori arraffano migliaia di euro

Vigevano (Pavia), 10 maggio 2024 – “Signora, abbiamo rilevato una fuga di gas, dobbiamo provvedere a effettuare un controllo”. Due malviventi attorno alle 10,30 di oggi si sono presentati nel più classico dei modi alla porta di una coppia di anziani che vive in viale Beatrice d’Este. Il primo che ha suonato il campanello si è spacciato per tecnico della compagnia del gas, mentre il secondo per dare credibilità al presunto problema che si era verificato, ha detto di essere un carabiniere.

Di fronte a un ‘operatore delle forze dell’ordine’ gli anziani che hanno tra i 75 e gli 80 anni si sono fidati e hanno consentito ai due malfattori di entrare in casa dove, mentre uno distraeva i proprietari andando alla ricerca della fuga di gas che non c’era, l’altro trovava qualche migliaio di euro che arraffava prima di scappare. Nel momento in cui gli anziani hanno capito di essere stati truffati, il falso tecnico del gas e il suo compare erano ormai lontani. Sull’ennesima truffa stanno indagando i carabinieri.