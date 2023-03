Ex Cassolo Soccorso La sede va alla Cri per urgenze e servizi

La Cassolo Soccorso ha chiuso i battenti dopo 17 anni di attività ma la vecchia sede continuerà ad essere utilizzata per lo stesso scopo: l’Amministrazione comunale ha infatti deliberato di concederla al comitato di Vigevano della Croce Rossa che già da tempo effettuava servizi in paese. E proprio per la crescente richiesta di servizi è stata la Croce Rossa a chiedere di avere una spazio in paese per far fronte non solo alle emergenze ma anche ai trasferimenti. Intanto entro qualche settimana è previsto l’avvio di un corso per volontari.