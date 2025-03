Ex autovelox di Gambolò. Annullate altre 55 multe

GAMBOLÒ (Pavia)L’impianto di rilevazione della velocità è stato rimosso da tempo, tuttavia i suoi effetti sono ancora tangibili. Il giudice di pace di Vigevano ha appena annullato altre 55 sanzioni elevate dall’autovelox operativo per mesi sul tratto urbano della Provinciale 183 a Gambolò, che ha comportato migliaia di multe per eccesso di velocità, con 12 ricorsi accolti. Il giudice ha riconosciuto le osservazioni dell’associazione Globoconsumatori, che si è schierata con i cittadini in merito alla segnaletica stradale e al fatto che la strumentazione non risultasse omologata. Al momento ci sono almeno altri 200 ricorsi pendenti.

La decisione è arrivata nonostante qualche settimana fa una circolare ministeriale, investita del problema anche l’Avvocatura dello Stato, avesse indicato che omologazione e approvazione degli strumenti debbano ritenersi espressioni equivalenti. Globoconsumatori mette in evidenza la necessità di una modifica del Codice della strada per dirimere la questione. Intanto l’autovelox di Gambolò è stato rimosso e sostituito da una rotatoria che interrompe il lungo rettilineo costringendo a rallentare.

U.Z.