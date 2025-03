Ex assessore a processo. La sentenza slitta a maggio

VOGHERA (Pavia)Prevista per il 9 maggio la discussione del dibattimento per il presunto caso di corruzione elettorale a Voghera alle Amministrative del 2020. Sei gli imputati: l’ex assessore al Commercio Francesca Miracca (nella foto) e i cittadini Assunta Onorato, Valentina Lacco, Andrea Di Simone, Francesco Patti, Marianna Cammarata. Secondo l’accusa, l’ex assessore in campagna elettorale avrebbe dato denaro e regali o promesso posti di lavoro in cambio di voti. Gli altri cinque imputati avrebbero accettato i doni e le promesse di Miracca: la contestazione di corruzione viene infatti mossa, per legge, sia al presunto corrotto sia al presunto corruttore.

La vicenda era stata portata all’attenzione delle autorità da un esposto sottoscritto da ventuno elettori che aveva portato all’apertura delle indagini. C’era stata anche una perquisizione con acquisizione documentale a Palazzo Gounela. In seguito all’indagine Miracca, che ha sempre negato ogni contestazione, si era dimessa dall’incarico istituzionale. Al processo è assistita dall’avvocato Daniele Cei. La chiusura del dibattimento era prevista già ieri ma la Corte ha dovuto rinviare, disponendo l’accompagnamento coattivo dell’ultima testimone, una cittadina già uscita dal procedimento patteggiando. Ieri ha presentato un certificato medico, impedimento che la Corte non ha ritenuto legittimo.

Nicoletta Pisanu