Evolution tour, uno dei primi data center di Ray way in paese

È partito ieri da Siziano l’Evolution tour di Rai way, che celebra l’apertura dei primi 5 data center edge dell’azienda e introduce servizi di connettività realizzando una nuova infrastruttura di data center locali, interconnessi fra loro e alla rete pubblica tramite una dorsale in fibra ottica di oltre 6.000 chilometri di proprietà. "Con questo roadshow intendiamo valorizzare i territori italiani in cui abbiamo costruito i nostri primi 5 data center e dimostrando il nostro impegno nello sviluppo di una rete distribuita per la digitalizzazione del Paese", ha detto Luca Beltramino, direttore della divisione data center di Rai way. "Aprire i data center - ha aggiunto - significa far conoscere al pubblico i nostri avanzati servizi tecnologici contribuendo alla trasformazione digitale in corso". Dopo Siziano il tour toccherà Firenze (domani), Genova (il 3 dicembre) e Torino (il 5). "L’Evolution tour rappresenta un’opportunità per scoprire le infrastrutture di Rai way e la rete backbone in fibra ottica" ha concluso Umberto Babuscio, chief broadcasting & media di Rai way.