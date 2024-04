EasyMall svaligiato nella notte. Quattro ladri incappucciati via con due carrelli pieni di merce

Come fondo cassa c’erano pochi contanti, solo alcune centinaia di euro. Ma hanno portato via anche due carrelli pieni di merce, per un valore ancora da quantificare all’esito dell’inventario, ma che sarebbe ingente. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì al negozio EasyMall, da pochi mesi aperto nel grande capannone a Cava Manara, lungo la Statale 35 dei Giovi, che in precedenza aveva ospitato dei punti vendita GranCasa e GranBrico e ancora prima CasaMercato. Il negozio, di titolari cinesi, si propone come punto di riferimento per chi è alla ricerca di una destinazione di shopping unica, con una vasta gamma di prodotti per la casa e l’abbigliamento. Nel settore Home, anche prodotti di elettronica e per il fai da te. Il furto è stato scoperto alla riapertura mattutina, non essendoci o non essendo entrato in funzione un sistema antifurto con allarme. Ma l’impianto di videosorveglianza ha ripreso, verso le 3 di notte, quattro uomini, vestiti di nero, incappucciati e con i guanti, che dopo aver lasciato al di fuori del raggio d’azione delle telecamere un mezzo, forse un furgone o un capiente Suv, sono entrati forzando una porta antincendio sul retro.

Una volta entrati si sono divisi, andando verso le casse a prendere i contanti, ma trovando solo poche centinaia di euro, e verso gli scaffali, riempiendo due carrelli di varia merce. Al momento della denuncia ai carabinieri i titolari dovevano ancora effettuare l’inventario per confrontare quello che è rimasto con quello che c’era nel negozio al momento del furto, per poter così stabilire sia tipologia e quantità della merce rubata che il valore economico.