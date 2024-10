Dottoressa di base aggredita in studio da un paziente

"È sempre così gentile e disponibile ad ascoltare i problemi delle persone, non si merita sicuramente un’aggressione verbale, poi con tutto il lavoro che hanno i medici ogni giorno. Inoltre ritengo che piuttosto che rivolgere insulti al medico, se uno non è soddisfatto, può andare a cambiarlo oppure può fare un esposto a chi di dovere. Non capirò mai chi si comporta così". Questo è il commento di un paziente della dottoressa Sara Tamburin, medico di famiglia con lo studio in via San Bassiano 18, a Lodi, dove la scorsa settimana è stata pesantemente aggredita verbalmente da un suo paziente. Già qualche giorno prima era stata contestata da un’ammalata che sosteneva di aver diritto all’esenzione per un farmaco. La dottoressa attualmente preferisce non parlare dell’accaduto. Sull’applicativo Doctolib ha scritto un messaggio ai suoi assistiti: "Per garantire la sicurezza nei prossimi giorni metteremo telecamere di sicurezza collegate alle forze dell’ordine. Non sarà possibile accedere all’ambulatorio prima dell’orario d’apertura e sarà obbligatorio l’appuntamento per essere accolti. Sarà necessario dare le generalità e mostrare un documento di riconoscimento, il rispetto delle regole sarà tassativo, il mantenimento delle regole verrà ricordato per garantire il rispetto di tutti i pazienti e l’ordine. Chi non è disposto a seguire le regole può cambiare medico". L.P.