Donne maltrattate. Coldiretti dona coperte per l’evento in piazza Coldiretti Pavia ha consegnato al Centro antiviolenza Kore di Vigevano 100 quadrati di stoffa per realizzare un'enorme coperta colorata. Realizzati da imprenditrici e clienti del mercato di Campagna Amica, sarà esposta il 25 novembre in piazza Ducale.