Dolci in gara. Il chicco di riso è d’obbligo

“Tortiamo?” La domanda presenta il concorso “La torta di riso di Garlasco”, organizzato da Diversa-Mente-Noi con la presidente Luisa Beni (nella foto). Partecipano creazioni dolciarie realizzata con ricette personali o tradizionali. Ammesse solo proposte alimentari dolci, realizzate in ambito domestico previa cottura, da non refrigerare. Ingrediente obbligatorio, il chicco di riso. Domenica 16 consegna dei dolci tra le 11 e le 14 alla scuola Duca degli Abruzzi di via della Bozzola; dalle 14 “Riso e dintorni” con Lorena Bolesina ed Elisa Pisocri, dietiste e sommelier del riso. Alle 17.30 la premiazione.