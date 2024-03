Divieto di sosta, oltre duemila verbali della polizia locale nel 2023

Sono proprio indisciplinati gli automobilisti pavesi. Lo dicono le oltre 2mila multe elevate nel solo 2023 a chi aveva parcheggiato in divieto di sosta sui marciapiedi del centro, molto vicino agli edifici che non fanno passare chi cammina a piedi e figuriamoci chi si sposta in carrozzina o coi passeggini. "In piazza Botta non si riesce a passare - ha detto in Consiglio comunale, Vincenzo Nicolaio del Movimento 5 stelle - ci sono almeno due auto che ogni giorno ostruiscono il passaggio". Di fronte alla sollecitazione, l’assessore alla Polizia locale Pietro Trivi ha snocciolato i dati: "L’anno scorso la polizia locale ha elevato 2.216 contravvenzioni per un incasso di quasi 193mila euro". La contravvenzione per chi abbandona l’auto in divieto di sosta sui marciapiedi ammonta a 87 euro. "Nel 2023 sono stati rimossi 32 mezzi per divieto di sosta - ha aggiunto l’assessore -. In tutto invece, sono state elevate 86mila sanzioni per un incasso di circa 10 milioni di euro". Nel 2022 ammontavano a 9.434.620 euro le violazioni accertate, ma sono stati incassati solo 4.268.524 euro.