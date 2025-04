"Disagio e fragilità sempre in crescita"

Prima ha incontrato la Giunta e poi tutto il Consiglio. Il vescovo di Pavia Corrado Sanguineti (terzo da sinistra nella foto) lunedì sera è stato ospite della seduta. "Tengo ad ascoltare ciò che vorrete comunicarmi circa i problemi e le prospettive che toccano la nostra città", ha detto il monsignore, che ha scattato una fotografia a Pavia: "Per lo sviluppo della città, devono esserci le condizioni di base per fare famiglia: un lavoro dignitoso, la casa accessibile, asili e scuole. Occorre anche prestare attenzione alle giovani generazioni: perché ci sono segni inequivocabili di crescenti forme di disagio e fragilità. E si deve stare accanto ai più fragili, che rischiano di diventare vittime della cultura dello scarto".

Il sindaco Michele Lissia ha annunciato che al Villaggio San Francesco sorgerà un dormitorio femminile. Quindi i lavori sono proseguiti con la discussione sulla situazione del Mercato Ipogeo che i commercianti devono lasciare, ripristinando lo stato dei luoghi. "La proroga della concessione era subordinata alla realizzazione di una centrale termica – ha detto Nicola Niutta – Ma per l’attuale Amministrazione è illegittima". Le forze dell’ordine hanno acquisito atti relativi alla proroga. "A tutela dell’Amministrazione – ha risposto l’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi – abbiamo finanziato la centrale termica. Ma l’impianto non può essere realizzato con gli spazi oggi occupati e non è condizione sufficiente per concedere una proroga. Quella del Mercato Ipogeo è una situazione da sanare, a tutela di tutti".

M.M.