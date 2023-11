Danni da maltempo al camposanto: le assicurazioni litigano

È rimpallo tra assicurazioni per liquidare i danni generati dal maltempo di fine agosto al cimitero di Vigevano. Quella del Comune rimanda a quella della società di gestione che fa esattamente la stessa cosa. E i titolari delle tombe danneggiate non hanno ancora ricevuto un centesimo. "Stiamo cercando di definire la questione – spiega il sindaco Andrea Ceffa – e abbiamo un broker che si sta interfacciando con la nostra assicurazione per arrivare al riconoscimento del danno. Auspichiami di perfezionare tutto entro due settimane". Il 26 erano caduti 33 alberi nel perimetro del cimitero: si erano abbattuti sulle tombe.