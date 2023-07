La campionessa Madam: “Mi negavano l’affitto per il colore della pelle. Mai tacere o non si cambia”

“Mi sembra di rivivere la situazione che mi sono trovata ad affrontare alcuni anni fa". Danielle Madam, atleta di origini camerunensi, campionessa di getto del peso, diventata cittadina italiana dopo aver fatto conoscere la propria storia, ha saputo del caso di Don dai social.

Danielle, è successo anche a lei di avere difficoltà a trovare casa a Pavia?

"Sì. Prendevo appuntamenti per vedere degli alloggi, quando mi presentavo e vedevano il colore della mia pelle, improvvisamente, la casa non era più disponibile. La cosa più spiacevole, in questo caso, è che siano stati dei ragazzi a rifiutare Don. I giovani dovrebbero essere più abituati ad avere contatti con stranieri e con persone dal colore di pelle diverso".

Pensa che Don sia stato rifiutato perché è originario della Costa d’Avorio?

"Senza neanche conoscerlo è probabile, sarebbe molto meglio se qualcuno si rifiutasse dopo aver vissuto con te e aver verificato una incompatibilità o aver appurato che le tue abitudini non si addicono agli altri inquilini. A priori, è davvero spiacevole".

Lei conosce Menin Don?

"Lo vedo al campo di atletica. È un ragazzo in gamba che studia e lavora per mantenersi. Gli si dovrebbe dare una possibilità, non tarpargli le ali".

In passato, anche lei hai denunciato casi di razzismo che hai vissuto sulla sua pelle? Crede che Don abbia fatto bene a raccontare la sua storia?

"Sì, non bisogna mai tacere, altrimenti questa società non cambierà mai".

Lei ha condotto Notti europee, girato spot televisivi: continua a subire episodi di razzismo?

"Da due anni a questa parte non ho più cercato casa, però a un evento dove io ero la conduttrice mi è capitato che non mi stringessero la mano e si comportassero male con me. Non è stato piacevole".

Magari le stesse persone che non le stringono la mano fanno il tifo per lei nelle gare di getto del peso, quando indossa la maglia azzurra...

"È probabile, come è probabile che chi non ha voluto in casa Don, esulti di fronte ai suoi successi".