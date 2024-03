Dai terremoti al campo biomedico, aiuti dall’intelligenza artificiale

Dopo un terremoto, valutare l’entità dei danni alle case e pianificare interventi di ricostruzione è fondamentale per il recupero delle comunità colpite. L’utilizzo di immagini satellitari pre e post-terremoto e strumenti come Google street view si sono dimostrati indispensabili, ma è l’intelligenza artificiale che potrà rendere questa valutazione più efficiente ed efficace. Attraverso l’analisi automatizzata delle immagini, infatti è possibile individuare rapidamente i danni strutturali, identificare le aree più colpite e guidare interventi di soccorso mirati e tempestivi. La Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, sotto la guida dei professori Roberto Nascimbene e Christian Salvatore (nella foto), sta conducendo ricerche all’avanguardia. E gli studi riguardano anche l’ambito biomedico in cui l’intelligenza artificiale supporta i medici nel processo diagnostico e decisionale. "L’obiettivo principale – si legge in una nota dello Iuss – non è sostituire i medici, ma aiutarli a prendere decisioni diagnostiche e di trattamento in modo più oggettivo, migliorando il percorso clinico e aumentando le probabilità di successo". M.M.