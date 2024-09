Da civica a meloniana. La sindaca passa a FdI: "Sempre per la città"

Paola Garlaschelli, sindaco di Voghera, passa a Fratelli d’Italia. L’adesione è stata presentata ieri alla presenza del coordinatore regionale Carlo Maccari, della parlamentare pavese Paola Chiesa e del presidente provinciale FdI, il consigliere regionale Claudio Mangiarotti. Non è un “cambio di casacca“, perché la commercialista vogherese è stata eletta nel 2020 come sindaco civico, alla guida della coalizione di centrodestra, anche se a forte trazione leghista (al primo turno la Lega era il primo partito con il 24,01%).

"Annuncio la mia decisione di aderire al partito Fratelli d’Italia - le parole di Paola Garlaschelli - ispirata dal pragmatismo e dalla voglia di unire la coalizione di centrodestra espressi dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che rappresenta a livello nazionale un’autorevole guida del Paese. Meloni è la prima donna a capo del Consiglio dei ministri, io sono la prima donna sindaco di Voghera. Entrambe pensiamo al merito e alle competenze come leve per lo sviluppo e di un governare pragmatico". E rassicura gli altri partiti della coalizione e i cittadini di Voghera: "Ho iniziato il mio percorso come sindaco civico - dice Garlaschelli - e continuerò a portare avanti il mio mandato con lo stesso spirito di servizio che ha sempre caratterizzato la mia azione amministrativa, partendo dall’ottimo dialogo instaurato con tutti i partiti della coalizione. La mia priorità rimane quella di perseguire gli interessi della comuinità di Voghera, con un impegno concreto e costante. Essere stata civica fino ad oggi mi ha insegnato l’importanza del dialogo e del confronto, ma ho maturato la consapevolezza che per ottenere risultati ancora più significativi e duraturi è fondamentale poter contare su una squadra politica strutturata e coesa. Per questo motivo ho scelto di entrare in Fratelli d’Italia".

"Anche in provincia di Pavia - commenta Mangiarotti - Fratelli d’Italia continua la sua crescita. La scelta di Paola Garlaschelli ci rende molto orgogliosi e questo per noi è un segnale del buon lavoro svolto".