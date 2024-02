Critiche al bando del Comune. Sindaco querela il consigliere

Le esternazioni del consigliere di minoranza Furio Suvilla, esponente del Partito dei Liberalconservatori, affidati ad un video diffuso sui social, non sono piaciute al sindaco di Vigevano Andrea Ceffa che lo ha querelato. La notifica è dei giorni scorsi. Secondo il primo cittadino le dichiarazioni di Suvilla sono state diffamatorie in relazione al fatto di aver criticato in modo aperto un bando del Comune di Vigevano per la selezione di un esperto di comunicazione e marketing che secondo l’esponente dell’opposizione, già assessore all’Urbanistica in quota Lega nel 2020 con sindaco Andrea Sala, sarebbe stata tagliato su misura in modo da assumere un collaboratore dell’azienda informatica vigevanese della quale il primo cittadino è socio. Una allusione che ha spinto Ceffa a tutelarsi in sede giudiziaria. "Si tratta di un preordinato uso dello strumento della denuncia-querela per cercare di limitare la mia azione e quella del gruppo consigliare che rappresento – precisa Suvilla con una nota –. Ma nessuno di noi è disposto ad accettare bavagli politici e compressioni faziose dei diritti costituzionali di espressione del proprio operato politico e del diritto di critica su quello dell’amministrazione comunale, soprattutto se chiaramente errato e contrario agli interessi della buona amministrazione della città". U.Z.