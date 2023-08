Corso Josti sotto i ferri Transito interrotto

Resterà chiuso sino almeno alla metà di settembre, a Mortara, il centralissimo corso Josti dove, da fine luglio, sono in corso i lavori per il rifacimento della fognatura e gli allacciamenti dell’acquedotto. Si tratta di interventi di particolare importanza che hanno e continueranno ad avere un importante riflesso sulla circolazione cittadina. Una volta ultimata questa fase dell’opera si procederà all’asfaltatura, operazione necessaria perché il fondo si assesti. Solo allora sarà possibile riposizionare il porfido anche nell’ultimo tratto di via Roma. Dalla metà di settembre poi lo stesso intervento riguarderà via Palestro nel tratto compreso tra il passaggio a livello e via Pastrengo. A gennaio infine sarà completato il secondo tratto di via Josti sino all’incrocio con corso Garibaldi.