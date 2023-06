CorriPavia torna a riempire le strade di Pavia: ventesima edizione con 21 km, 10 km e 2,5 km

"Finalmente la CorriPavia tornerà a riempire e colorare le strade della nostra città dopo lo stop imposto dalla pandemia": il sindaco Fabrizio Fracassi ha annunciato così la ventesima edizione della Half Marathon, evento organizzato da Atletica 100 Torri Pavia per domenica 24 settembre, dopo quattro anni di assenza. Un ritorno che si preannuncia in grande stile a sottolineare lo stretto legame tra sport, salute e cultura. Alla 21 km inserita nel campionato regionale Fidal e alla Ticimarcia da 10 km non competitiva, si aggiunge la minicorripavia family run da 2,5 km pensata per informare sui tumori femminili e raccogliere fondi a sostegno delle pazienti oncologiche, grazie agli sforzi congiunti di istituzioni, poli sanitari e associazioni.