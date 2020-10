Pavia, 15 ottobre 2020 - Il virus continua a circolare, sono stati 79 i nuovi contagi registrati ieri in provincia. Di fronte a questi dati, il sindaco Fabrizio Fracassi ha deciso nel tardo pomeriggio di oggi di firmare tre ordinanze di proroga delle misure adottate nei mesi più “caldi” della pandemia che scadevano oggi giovedì 15 ottobre. Di conseguenza, fino al 31 gennaio, quando dovrebbe terminare lo stato di emergenza votato dal parlamento, non ci si potrà sedere sui parapetti del ponte coperto dove sarà pure vietato sostare sui marciapiedi. Vietato occupare le scalinate del Duomo come le scale delle chiese di San Teodoro e del Carmine.

Chi dovesse trasgredire rischierebbe un'ammenda da 400 ai 3mila euro. Per favorire lo shopping, invece, da oggi e fino alla fine di gennaio si potrà parcheggiare gratuitamente negli spazi blu dell'area a traffico limitato e nelle zone a sosta regolamentata. Fino alle 17, però, sarà ancora obbligatorio esporre il tagliando, dopo la sosta sarà gratis. E, per evitare che troppe persone possano affollare i saloni dei parrucchieri dove bisogna attenersi a precise disposizioni di carattere sanitario, è consentito prolungare gli orari d'apertura e mantenere gli esercizi aperti anche la domenica o nelle altre festività infrasettimanali.