Garlasco, 26 marzo 2020 - Gel disinfettante per le mani messo in vendita con un rincaro del 300% nonostante in sede di acquisto avesse potuto beneficiare di uno sconto del 50%. Un farmacista di Garlasco è stato denunciato questa mattina dalla Guardia di Finanza per rialzo fraudolento di prezzi al pubblico. Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro 112 flaconi di prodotto.

Il controllo è avvenuto a seguito di segnalazioni sulla condotta non corretta del farmacista che aveva ritoccato in modo consistente il prezzo del gel disinfettante, uno dei prodotti più venduti in queste settimane di epidemia di Coronavirus. I controlli rientrano nell'attività della Guardia di Finanza volta a contrastare manovre speculative sui prezzi e garantire l'effettivo sostegno alla popolazione.