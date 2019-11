Copiano (Pavia), 30 novembre 2019 - L'allarme è scattato verso le 3 di notte, per un tentativo di manomissione al bancomat della Banca Centropadana Credito Cooperativo, in via Marchesi a Copiano. Sul posto, insieme alla vigilanza privata, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Pavia. I malviventi si erano nel frattempo dileguati, a mani vuote. Ma lo sportello automatico non appariva visibilmente danneggiato. Solo grazie ai filmati della videosorveglianza, è stato visto che la "marmotta" (ordigno artigianale) inserita dai malviventi ha fatto un po' di fumo ma non è esplosa. Ed era ancora inserita nel bancomat. La zona è stata messa in sicurezza fino all'intervento degli artificieri, in mattinata, che hanno rimosso l'ordigno e lo hanno fatto brillare altrove, a Torre de' Negri.

