Con il tombino rompono la porta. Ladri saccheggiano una farmacia

Con un tombino preso dalla strada hanno mandato in frantumi la porta a vetri e sono entrati nella Farmacia Coppaloni, a Pieve Porto Morone, in via della Vittoria. È suonato l’allarme dell’antifurto, alle 5 di ieri, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella. In pochi istanti, sapendo di avere il tempo contato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, gli ignoti malviventi hanno arraffato quel poco che c’era da rubare, evidentemente non interessati a farmaci ma solo ai contanti. Subito diretti alla cassa, hanno portato via banconote per circa 50 euro, tutto quello che era stato lasciato come fondo. Un bottino decisamente inferiore all’entità dei danni, almeno un migliaio di euro solo per la sostituzione della vetrata della porta, tutto quello che è stato trovato all’arrivo dei militari, mentre dei malviventi non c’era più alcuna traccia, riusciti ad allontanarsi in tempo e a fuggire. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso.

Stefano Zanette