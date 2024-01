Colpo in casa. Via tutti gli ori della famiglia

Ladri d’oro in azione in Lomellina. Al confine della provincia di Pavia con quella piemontese di Vercelli, è stato infatti messo a segno un furto che lascia pochi dubbi sull’obiettivo dei malviventi. Sono entrati in un’abitazione a Palestro, in viale Francia, approfittando di alcune ore di assenza dei padroni di casa, usciti verso le 16 e rientrati alle 20 circa di venerdì, quando hanno trovato i resti della sgradita visita. I ladri hanno lasciato le stanze a soqquadro, dopo aver frugato ovunque per cercare dove venisse tenuto nascosto l’oro. E hanno trovato e rubato tutti i gioielli trovati, tra catenine, ciondoli, braccialetti e anelli. Tutti gli ori di famiglia, che hanno sempre un valore affettivo superiore a quello di mercato, regali ricevuti per ricorrenze pure ormai lontane o anche ricordi di famigliari che non ci sono più. Ma i ladri, senza alcuno scrupolo, frugano nelle camere da letto mettendo sottosopra l’intimità delle persone e delle famiglie derubate, arraffando tutto l’oro che trovano, facile da smerciare a ricettatori specializzati che in breve lo trasformano in contanti. Nel caso del furto a Palestro, il valore del bottino non è stato ancora quantificato con precisione, con i proprietari che nel disordine lasciato dai ladri devono ancora verificare la quantità di oggetti sottratti, certi però che fosse sparito tutto l’oro che avevano in casa. I ladri sono entrati forzando una finestra e probabilmente agendo molto rapidamente, senza farsi notare da nessuno dei vicini della casa derubata. Solo quando ormai i malviventi erano già lontani e la loro azione criminale è stata scoperta dal rientro delle vittime, sono stati chiamati i carabinieri, che hanno avviato le indagini. S.Z.