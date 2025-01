Clonato il profilo di un’artista: "Non sono io"

"Non uso i social per vendere, ma solo per postare foto dei miei manufatti artistici e informare gli amici sulle mostre che faccio e sui premi che ricevo". Pupi Perati (nella foto) ha avvisato così i suoi 1.030 amici di Facebook di un attacco hacker che nasconde una truffa. "Tutto è partito da un conoscente che mi chiedeva aiuto per vendere alcuni capi d’abbigliamento – ha raccontato l’artista –, quando mi sono accorta che, accedendo al link, avrei dovuto inserire i miei dati, mi sono rifiutata. Ma era tardi, questa persona si era impadronita dei miei contatti e li usava per vendere abbigliamento a nome mio. In alcuni casi parlando anche di vendita benefica".

Ieri mattina Pupi Perati è andata alla polizia postale dove l’account Facebook è stato sottratto all’hacker e messo in sicurezza. "Ho ritrovato anche 920 amici che non mi avevano bloccata come avevo chiesto di fare - ha aggiunto l’artista -, ma continua ad esserci qualcuno che usa il mio vecchio profilo come se ci fossi dietro io".