Cerca di separare i cani che si stavano azzuffando. Padrone rimane ferito

Stava tentando di separare i suoi due cani di grossa taglia, che erano riusciti a raggiungere la strada, da un altro esemplare su cui si erano avventati. L’uomo è rimasto ferito in modo non grave. L’episodio è avvenuto ieri poco prima delle 15 in via Magnanina, nella zona di corso Torino. Portato al Pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra, è stato medicato e dimesso. Anche il cane aggredito è rimasto ferito e portato dal veterinario. Sulla dinamica dell’episodio sono in corso gli accertamenti della Polizia locale.