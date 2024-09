Cento primavere per la patronessa. Carla Mognaschi

Festa domenica per i cento anni della vogherese Carla Mognaschi, decana delle patronesse dell’associazione nazionale del Fante di Voghera. Il compleanno della donna, festeggiato in un ristorante di Casei Gerola, è stato celebrato dall’amministrazione comunale: hanno partecipato la sindaca Paola Garlaschelli, la vicesindaca Simona Virgilio, il presidente del Consiglio comunale Daniele Salerno e la consigliera comunale Laura Anselmi, oltre all’architetto Stefano Zuffi, dipendente comunale e amico di famiglia della signora. A Carla Mognaschi è stato donato un attestato celebrativo e la neo centenaria ha voluto leggere alcuni pensieri da lei scritti per l’amministrazione. Carla Mognaschi prima della pensione era impiegata in una fornace locale. N.P.