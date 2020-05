Castelnovetto (Pavia), 10 maggio 2020 - Un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio lo ha trasportato d'urgenza al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Un uomo di 49 anni, agricoltore, ha subìto l'amputazione del dito di una mano. L'infortunio è successo nel pomeriggio, verso le 17, nei campi coltivati a fianco della strada Provinciale 119 che collega Castelnovetto a Cozzo, in Lomellina.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Dalla prima ricostruzione in base agli elementi raccolti sul posto dai soccorritori, la mano dell'uomo sarebbe rimasta incastrata in un attrezzo agricolo che stava utilizzando e che probabilmente stava dando qualche problema di malfunzionamento, che avrebbe portato l'agricoltore a cercare di risolvere con un intervento manuale. Sta di fatto che i sanitari arrivati sul posto hanno dovuto constatare l'amputazione del dito medio della mano destra. Le condizioni cliniche generali dell'agricoltore non sarebbero comunque state tali da mettere a rischio la sua sopravvivenza e il paziente è stato trasportato in ospedale in codice giallo, per condizioni mediamente critiche.