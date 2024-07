Castello d'Agogna, corto circuito al frigo manda a fuoco una casa. Il sindaco ospita la famiglia sfollata

Castello d’Agogna (Pavia), 29 luglio 2024 – È stato con tutta probabilità un corto circuito a un frigorifero la cause dell’incendio che si è sviluppato ieri sera in un’abitazione di Castello d’Agogna di proprietà di un uomo di 54 anni.

Le fiamme si sono propagate rapidamente al primo piano provocando dei danni ingenti tanto che i vigili del fuoco di Vigevano e Mortara, intervenuti sul posto, hanno dichiarato l’abitazione inagibile. I proprietari non si trovavano in casa al momento del fatto e nessuna conseguenza c’è stata per i due cani.

La famiglia, padre, madre ed un figlio adolescente è stata ospitata dal sindaco di Castello d’Agogna, William Grivel. “Conosco da tempo la famiglia – ha detto – e disponendo di un alloggio libero non ho avuto problemi a prestarglielo in modo che possano trascorrervi i prossimi giorni in attesa di ripristinare la loro casa”.