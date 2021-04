Castello d'Agogna, 27 aprile 2021 – Ha perso il controllo della sua utilitaria a causa di un malore che gli è poi risultato fatale. Un pensionato di 82 anni è morto oggi in un incidente avvenuto lungo la ex-statale 494 in territorio di Castello d'Agogna. La sua Ford Fiesta è uscita di strada, ha percorso una cinquantina di metri in un campo e poi è come “planata” in un canale irriguo profondo una cinquantina di centimetri.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto l'uomo era già morto probabilmente proprio a causa del malore. La moglie, 69 anni, che viaggiava con lui e che ha riportato solo lievi conseguenze, è stata trasferita a scopo precauzionale all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso. Sul posto, con i carabinieri, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Vigevano e Mortara.